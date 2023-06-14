Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Yeniköy'de kendi bahçesinden topladığı erikleri İznik'e pazara götürmek için yola çıkan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Topladığı erikleri satmaya götürürken geçirdiği kazada hayatını kaybetti

BURSA - Orhangazi- İznik karayolu Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Yeniköy'de kendi bahçesinden topladığı erikleri İznik'e pazara götürmek için yola çıkan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Orhangazi-İznik Karayolu Keramet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yeniköy'de yaşayan Kadir Ergül kendi bahçesinden topladığı erikleri İznik'e pazara götürmek için 16 CAM 92 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı.

Keramet Kavşağı yakınlarında zeytinliğe uçtu

Kadir Ergül idaresindeki hafif ticari araç Keramet Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Ağaçlara çarpıp takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü. Yoldan geçenlerin farkettiği kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan Kadir Ergül'ün yakınları kaza yerine koştu. Kadir Ergül'ün ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 4 çocuk babası olduğu belirlenen Ergül'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.