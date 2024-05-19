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Tokyo'da Uçan Araba Gösterisi

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Tokyo Big Sight Kongre Merkezi'nin dışında düzenlenen uçan araba gösterisinde yaklaşık 500 kişi hava taşımacılığındaki son teknolojileri yakından görme fırsatı buldu.

ÇEKİM TARİHİ: 17 Mayıs 2024

Tokyo'da düzenlenen "uçan araba" gösterisinden çeşitli görüntüler

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Tokyo Big Sight Kongre Merkezi'nin dışında Cuma günü bir "uçan araba" gösterisi düzenlendi.

Gösteride yaklaşık 500 kişi hava taşımacılığındaki son teknolojileri yakından görme fırsatı buldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tokyo'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Japonya Tokyo Havacılık Etkinlik Teknoloji Güncel Haberler

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