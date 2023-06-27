Tokat'ta Hafif Ticari Araç Sulama Kanalına Devrildi: 5 Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç sulama kanalına devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akyürek yönetimindeki 52 AD 604 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Değirmenli Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Sultan Akyürek ile Emre, Melek ve Emrah Kaya yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel