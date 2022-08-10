Tokat haberi! Villasının bahçesinden 3 tane mısır alan 3 kız çocuğunu tekme- tokat dövdü

BOLU'da Erdal Y. (55), villasının bahçesinden 3 tane mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla darbetti. 3 çocuk hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Erdal Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Darbedilen 3 çocuk da olay sonrası korku yaşadıklarını söyledi.

?Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Tuana B. (12), Amine Su K. (12) ve Fatma Ö. (12), evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada bir villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördü. Canları mısır çeken 3 kız çocuğu, Erdal Y.'nin eşinden izin aldıktan sonra birer adet mısır alıp, daha sonra oyun parkına gitti. Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y. aracıyla parka gelip, 3 kız çocuğuna tekme ve yumruklarla saldırdı. Parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler, çığlık atan çocukların yanına gitti. Bu sırada Erdal Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı. 3 çocuğun ailesi çocuklarını kanlar içerisinde görünce, hemen hastaneye götürdü. Darp raporu alınan çocuklar, aileleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Erdal Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Erdal Y. de çocuklardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından çocukların yaşı gereği hırsızlığa yönelim gösteremeyecekleri yönünde rapor tutuldu. Küçük çocuklar ise yaşanan olay sonrası psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

Darbedilen çocuklardan Fatma Ö. ise "Bizi dövdü. Dün akşam rüyama bile girdi. Parka gelmeye bile artık korkuyoruz" dedi.