Sağanak ve dolu etkili oldu Güncel Haberler Turhal ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ekili alanlara zarar verdi. Turhal ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ekili alanlara zarar verdi. İlçe genelinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve bazı bölgelerde dolu yağdı. Dolu, Bahçebaşı, Yeniköy, Taslihöyuk, Tatlıcak, Şatroba, Kusoturagı, Ataköy, Arapören, Kızkayası, Çaylı ve Dazya köylerinde ekili alanlara zarar verdi. Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yarın zarar tespit çalışmalarına başlayacak. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Hisarcık Turhal Güncel Haberler

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