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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle kitap okudu

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle kitap okudu.

Kütüphane Haftası dolayısıyla Taşlıçiftlik Yerleşkesi Merkezi Kütüphane önünde gerçekleşen kitap okuma etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kitap okuyan öğrencilerle bir süre sohbet eden Yılmaz, kitap okumanın önemine değinerek, üniversitede kitap okuma etkinliklerinin yaygınlaştırılacağını, kampüslerin çeşitli noktalarında bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Etkinlikte en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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