Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy Anma Programı düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Mehmet Akif Ersoy düzenlenen programla anıldı.

TOGÜ İslami İlimler Fakültesi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz yaptığı konuşmada, "Mehmet Akif sadece bir şair değil, bir vatansever, bir düşünür ve aynı zamanda asil milletimiz için bir ilham kaynağıdır." dedi.

Rektör Yılmaz, şöyle devam etti:

"Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'ndaki dizeleriyle milletimizin bağımsızlık mücadelesini en güzel şekilde dile getirmiş ve milletimizin kalbinde ölümsüzleşmiştir. Bugün onun eserleriyle bir araya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Mehmet Akif Ersoy'un eserleri sadece bir dönem değil tüm zamanların insanına hitap eden evrensel mesajlar içermektedir. Mehmet Akif, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, özgürlük mücadelesi gibi temel değerleri işleyen şiirleri ile bize yol göstermeye devam ediyor."

Anma programına, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, rektör danışmanları, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.