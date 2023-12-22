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Tokat Belediyesi Hatıra Ormanı'nda Fidan Dikim Töreni Gerçekleştirildi

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Hocaahmet Mahallesi çevre yolu bölgesinde oluşturulan Tokat Belediyesi Hatıra Ormanı'nda 1700 fidan toprakla buluşturuldu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun da katıldığı törende, çevrenin önemi vurgulandı ve belediyenin katkıları teşekkürle karşılandı.

Tokat Belediyesi Hatıra Ormanı'nda fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Hocaahmet Mahallesi çevre yolu bölgesinde oluşturulan Tokat Belediyesi Hatıra Ormanı'nda 1700 fidan toprakla buluşturuldu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, çevrenin en önemli mücadele unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Sadece Tokat'ta 10 milyondan fazla ağaçlandırma yaptık. Bu anlamda belediyemizin katkısı büyük. Belediyemizi ve çalışanlarını, Sayın Başkanımız nezdinde tebrik ediyorum. Tokat'ımızın daha da güzelleşmesi bizim için çok önemli. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da 2014 yılından bugüne kadar toplam 260 bin fidan diktiklerini belirterek, "Ortalama her yıl 20-30 bin arasında fidanı dikmenin mutluluğunu yaşadık. Tokat Belediyesi Hatıra Ormanı için bugün de 1700 fidanımızı toprağa kavuşturacağız. Bu önemli bir eserdir. Burada hep birlikte her bir fidanı bir eser olarak görüyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fidan dikim törenine İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Orman İşletme Müdürü Erhan Çotur ile muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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