TOGÜ'de piyano resitali gerçekleştirildi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen piyano resitali, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Elmas Gün tarafından gerçekleştirildi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) piyano resitali gerçekleştirildi.
TOGÜ Eğitim Fakültesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda piyano resitali düzenlendi. Resital, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Elmas Gün tarafından gerçekleştirildi.
Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.