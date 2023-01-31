Tiran'da 'Türkiye-Arnavutluk Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılında Kültür, Dil ve Tarih' söyleşisi

Arnavutluk'ta, Tiran Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) "Türkiye-Arnavutluk Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılında Kültür, Dil ve Tarih" konulu söyleşi düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği işbirliğinde başkent Tiran'da düzenlenen söyleşide, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen konuşma yaptı.

Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını çok geniş etkinliklerle kutladığını söyledi.

Etkinlikleri hem Türkiye'de hem Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin olduğu tüm ülkelerde yıl boyunca devam ettireceklerini kaydeden Özgen, şöyle konuştu:

"100. yıl etkinliklerinin yurt dışındaki ilkini bugün Tiran'da gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine verdiğimiz önemi de gösteriyor. Biz Atatürk Yüksek Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı olarak Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu yerine getirmek için, Türkiye'yi dünyada medeni devletler seviyesine getirmek için ve hak ettiği yere ulaştırmak için sosyal ve kültürel etkinlikler yapıyoruz."

Bu kapsamda Arnavutluk ile Türkiye'nin ilişkilerine önem verdiklerini, bu ilişkilerin kültür, tarih ve coğrafya ile ilgili olanları kurumları adına önemsediklerini aktaran Özgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasındaki yakın ilişkinin de bu ilişkilere olumlu katkı sağladığını düşünüyoruz. Dolayısıyla, Türkiye'nin 100 yıllık tarihi birikimini ve modern Arnavutluk'la ilişkilerinin 100. yılını önemsiyoruz. Arnavutluk ve Türkiye ilişkilerinin bu yüz yılda olduğundan önümüzdeki yüz yılda daha iyi olmasını temenni ediyoruz."

Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş da böyle bir etkinlik düzenlemenin önemine değinerek, "Bugün aslında birçok güzelliği, rahmeti burada yaşıyoruz. Birincisi, Türkiye-Arnavutluk diplomatik ilişkilerinin yüzüncü yılı bu yıl. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı ve aynı zamanda 2023'ün de ilk etkinliği bugün. Bu kadar güzelliği sizinle paylaşmaktan ötürü kendimi de şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, araştırmacılar, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut da bir konuşma yaptı.

Söyleşi, salı günü Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde de düzenlenecek.