TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis'in internet sitesinde de değişiklik yapıldı.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliğinin düşürülmesinin hemen ardından Meclis'in internet sitesinde de değişiklik yapıldı. Atalay'ın adı "Milletvekilliği sona erenler" kısmına işlenirken, TİP'in milletvekili sayısı 3'e düşürüldü.
TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Anayasa Mahkemesi'nin 2 kez verdiği hak ihlaline kararına karşın Yargıtay'ın kesin hüküm yazısının okunmasıyla cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.
Düşürme işleminin hemen ardından TBMM'nin internet sitesinde de değişiklikler yapıldı. Atalay'ın adı "Milletvekilliği sona erenler" kısmına işlenirken, TİP'in milletvekili sayısı da 3'e düşürüldü.