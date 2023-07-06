Tunceli'de annesini kaybeden yavru tilki, doğa koruma görevlileri tarafından koruma altına alındıktan sonra yeniden doğal ortamına salındı. Ancak tilki, uzun süre kendisini büyüten görevlilerden ayrılmak istemedi.

Tilki, bakımını yapan doğa koruma görevlilerinden ayrılmak istemedi

TUNCELİ - Tunceli'de yaklaşık bir buçuk ay önce annesini kaybeden yavru tilki, vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Belli erişkinliğe ulaşan ve Rex ismi verilen tilki, yeniden doğal ortamına salındı. Tilki, kendisini büyüten doğa koruma görevlilerinden uzun süre ayrılmak istemedi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde annesini kaybeden yavru tilki gören vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yavruyu koruma altına aldı. Önceleri sütle beslenen ve Rex ismi verilen tilki, belli erişkinliğe ulaşmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı. Veteriner hekim Ali Hıdır Ertan, tilkiyi önce sütle beslediklerini belirterek, "Daha sonra katı yiyecekler ve kemik yemeye başladı. Kendi başına doğal ortamında yaşayabileceğini kanaat getirdiğimiz için bugün doğal ortamına, özgürlüğüne salıyoruz" dedi.

Bir buçuk aylık bir bakımın ardından bırakılan tilki, uzun süre doğa koruma görevlilerinden ayrılmak istemedi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Rex, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.