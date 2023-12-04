TİKA'dan Kamerun'da kakao üretimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Merkez bölgesinde kakao yetiştiren kooperatif bünyesinde kurutma ve fermantasyon tesisi kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Merkez bölgesinde kakao yetiştiren kooperatif bünyesinde kurutma ve fermantasyon tesisi kurdu.

Proje kapsamında, Mvem Kakao Üreticileri Kooperatifi (SOCOPROCAM) tarafından üretilen kakaonun hasat sonrası aromasının muhafaza edilerek elverişli koşullarda kurutulması ve fermente edilmesini sağlamak için Merkez bölgesine bağlı Ngomedzap kasabasına kurulan kurutma ve fermantasyon tesisinin, açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkcı, TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden, Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Tuna Özel, yerel yöneticiler ve kooperatif yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Özden, Kamerun 2035 vizyonu ve sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden biri olan kakaonun üretimine yönelik projelere devam etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Açılış töreninin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne denk geldiğine işaret eden Özden, projenin iki ülke arasındaki dostane ilişkilere katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Proje kapsamında, 16 hektarlık bir alanda üretilen kakaonun hasat sonrası kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Üye sayısı 600'ü bulan kooperatifin gelirlerinin yüzde 25 oranında artması bekleniyor.