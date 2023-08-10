Ticaret Bakanı Bolat: "Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefimiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadelenin birinci ve en öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadelenin birinci ve en öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Bolat, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti, ardından Suphi Öner Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin ardından hükümet programındaki hedefler doğrultusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti.

İş dünyasının en önemli çatı kuruluşlarından 24'ünün başkanları ile bu yılın ikinci yarısı için istişare ve koordinasyon toplantısı yaptıklarını anımsatan Bolat, "Enflasyonla mücadele birinci ve en öncelikli hedefimiz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yüz ölçümü ve nüfus olarak Türkiye'nin büyük bir kısmını etkilediğine işaret eden Bolat, "6 Şubat depreminin etkilediği 11 vilayetteki, özellikle de en çok tahribat yaptığı 4 şehir ve 2 ilçemizdeki bütün çalışmaların hükümetimizin en önemli öncelikleri arasında olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin son 20 yılda yıllık yüzde 5,4 ortalamayla büyüme kaydettiğini ve milli gelirin 906 milyar dolara çıktığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geçmiş AK Parti hükümetleri, istikrar ve güven kavramını kendisine çıpa edinerek icraat, hizmet ve eser siyasetiyle, 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışını düstur edinerek, gece gündüz çalışarak bu başarıların elde edilmesinde çok büyük rol oynadılar." ifadesini kullandı.

Refahı artırma, sosyal adaleti sağlama, bölüşümü daha adil gerçekleştirme konularında reform ve hizmet eksenli politika izlediklerini anlatan Bolat, milletin bu gerçeği görüp yeniden kendilerine hizmet dönemi nasip ettiğini dile getirdi.

"İhracatçılarımız canla başla gayret ediyorlar"

Bolat, Türkiye'nin son 20 yılda mal ve hizmet ihracatında önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

İhracatçının işini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bolat, şöyle devam etti:

"2023 yılı dünyada yüksek enflasyonla mücadele anlamında, faiz oranlarının gelişmiş ülkelerde yaklaşık yüzde 500 artırıldığı bir ortamda, küresel üretim, dünya üretiminde gerilemenin yaşandığı, dünya ticaretinde artışın yüzde 2'lere gerilediği, dünya üretiminin yüzde 3'e gerilediği, bizim en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin yüzde 0,5 ile 1 arasında ancak büyüyebileceği, Amerika'nın yüzde 1 ile 1,5 arası büyüyebileceği zor bir yıl. Buna rağmen ihracatçılarımız canla başla gayret ediyorlar. Biz de Bakanlık olarak bütün gayretimizle onlara destek olmaya çalışıyoruz."

"İhracatçılarımızın ülkemize puanlar kazandıracak ihracat golleri atmalarını bekliyoruz"

Bolat, 2028 için büyük hedefler olarak mal ihracatında 400 milyar dolar ve hizmet ihracatında 200 milyar dolar hedef belirlediklerini belirterek şunları ifade etti:

"Eximbank'ın sermayesini temmuz ayı içinde yüzde 40 artırarak 20,8 milyara çıkardık. Bu 6,8 milyarlık artırım, yaklaşık 70 milyar lira ekstra ihracat finansmanı olacaktır. İhracatçılarımız hemen başvurularını yapmaya başladılar zaten. Merkez Bankamız ihracat reeskont kredisini günde 300 milyondan 5 kat artışla 1,5 milyara çıkardı. Bu da ihracatçılarımızı önemli ölçüde rahatlatan bir finansmana erişim imkanı oldu. Bundan sonra artık ihracatçılarımızın ülkemize puanlar kazandıracak ihracat golleri atmalarını bekliyoruz."

Bolat, Türkiye'de ilk Serbest Bölge'nin Mersin'de açıldığını anımsatarak, "Bugün 19 tane serbest ticaret bölgemiz var. Onaylanan 4 tanesi yolda. İnşallah önümüzdeki zaman içinde onları da hizmete alacağız." dedi.

Mersinli esnaf ve sanatkara yeni finans desteği

Mersin'de esnaf ve sanatkarlara Kovid-19 süreci dahil yoğun desteklerde bulunduklarını anlatan Bolat, kente gelmeden önce esnafın özellikle finansman sıkıntısı çektiği bilgisi aldıklarını söyledi.

Bolat, bu bilgiyi aldıktan sonra ilgililerle görüştüğünü dile getirerek şunları kaydetti:

"Hem Halk Bankası Genel Müdürü hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül Bey ile görüştüm. Kendilerinden özellikle finansman konusunda desteklerini artırmalarını istedim. Her ikisi de bana şu müjdeyi vermemi özellikle söylediler; 'Mersin'de esnaf ve sanatkara finansman kanallarımızı açıyoruz. Şu anda, yarından itibaren 100 milyon liralık bir yeni esnaf sanatkar kredisi tahsis ettik.' dediler. Bu finansman da 5 yıl vadeli, yıllık sabit değişmeyen sadece yüzde 12,5 faizli ve 6'şar aylık taksitlerle ödemeli çok özel bir finansman paketi. Yıllar içinde geri ödemesi de tabii çok daha kolay olacak."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Bakan Bolat'a programlarında Ticaret Bakan yardımcıları Mustafa Tuzcu, Volkan Ağar, Mahmut Gürcan ve Sezai Uçarmak, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak eşlik etti.