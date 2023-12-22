Tesla, Shanghai'da Megapack Batarya Üretimi İçin Yeni Fabrika Projesini Başlattı

SHANGHAİ, 22 Aralık (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla Inc., Shanghai'da yılda 10.000 adet Megapack batarya üretme kapasitesine sahip yeni mega fabrika projesini resmen başlattığını duyurdu.

Projenin arazi alımına ilişkin olarak Cuma günü sabah saatlerinde Shanghai'da düzenlenen imza töreni düzenlendi ve şirketin tanımıyla "dönüm noktası niteliğindeki proje" resmen başlamış oldu.

Tesla'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Megapack, enerji depolama ve desteği sunarak şebeke istikrarı sağlamaya ve kesintileri önlemeye yardımcı olan güçlü bir batarya.

Çin ( Shanghai ) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lingang yeni bölgesinde yer alan projenin temelinin 2024'ün ilk çeyreğinde atılması ve fabrikanın dördüncü çeyrekte üretime geçmesi planlanıyor.

Fabrika, başlangıçta yılda yaklaşık 40 gigavat-saat enerji depolamaya eşdeğer 10.000 adet Megapack üretecek. Ürünler dünya genelinde satışa sunulacak.

Tesla, yabancı otomobil üreticilerine Çin'de tamamen kendilerine ait iştirakler kurma imkanı veren yeni bir politikadan yararlanan ilk şirket olarak Ocak 2019'da Shanghai Giga Fabrikası'nın temelini atmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda Lingang'daki yatırımlarını artıran şirket, Shanghai Giga Fabrikası'nın üretim kapasitesini genişletti ve bir süper şarj imalat fabrikası da dahil olmak üzere daha fazla tesis inşa etti.