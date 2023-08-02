Tersanede 2 işçinin yüksekten düşmesi ve 1 işçinin ölümüne ilişkin dava

Beyoğlu Taşkızak Tersanesi'nde 2 işçinin yüksekten düşmesi sonucu 1 işçinin ölüp diğer işçinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Şantiye şefi, firma yetkilisi ve firma işveren vekiline 6'şar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Tersanede 2 işçinin yüksekten düşmesine ve 1 işçinin ölümüne ilişkin dava

İSTANBUL Beyoğlu Taşkızak Tersanesi'nde 2 işçinin çalıştığı şantiyede yüksekten düşmesi sonucu 1 işçinin ölüp diğer işçinin yaralanmasına ilişin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şantiye şefi, firma yetkilisi ve firma işveren vekiline 6'şar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Beyoğlu'nda Taşkızak Tersanesi'nde 21 Haziran 2022'de 2 işçinin çalıştığı şantiyede yüksekten düşmesi sonucu 1 işçinin ölüp diğer işçinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şantiye şefi, firma yetkilisi ve firma işveren vekiline dava açıldı. Hazırlanan iddianamede İsak Erzi adlı kişinin Beyoğlu Taşkızak Tersanesi'nde bulunan İstanbul, Haliç Altınboynuz inşaat alanında bir firmaya bağlı işçi olarak çalıştığı, 21 Haziran 2022'de çalışmakta olduğu şantiyede diğer işçi Mustafa Özçelik ile birlikte çalışmaktayken yüksekten düşerek geçirdiği iş kazası sonrası bulunduğu yerde vefat ettiği anlatıldı.

Yaralanan işçinin kimseden şikayetçi olmadığı aktarıldı

Maktul İsak Erzi'nin oğlunun şikayetçi olduğunun belirtildiği iddianamede, diğer işçi Mustafa Özçelik'in ise ayak kısmına bir profilin isabet etmesi neticesi düşerek yaralanmışsa da alınan beyanında özetle önemli bir yaralanması bulunmadığı gibi olay nedeniyle kimse hakkında şikayetçi olmadığını beyan ettiği kaydedildi. İş kazası sonucu ölümde şüphelilerin tali kusurlu oldukları, maktulün asli kusurlu olduğu belirtildi. Kusur tayinine ilişkin bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, gerçekleşen iş kazasında söz konusu firmanın işveren vekili şüpheli Mehmet Yıldız'ın, firma yetkilisi şüpheli Fatih Demirkıran'ın ve şantiye şefi olan şüpheli Kenan Çalışkan'ın tali kusurlu oldukları, maktul Erzi'nin ise asli kusurlu olduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede maktul İsak Erzi'nin iş yerinde çalıştığı sırada geçirdiği iş kazası sebebiyle vefat etmesinde şüphelilerin kusurlu olduklarının bilirkişi ve adli tıp raporu ile anlaşıldığı da belirtildi.

6'şar yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Fatih Demirkıran, Kenan Çalışkan ve Mehmet Yıldız'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.