Üye Girişi
Haberler

Terörizmin finansmanına yönelik operasyonlarda 46 kişi tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bitlis merkezli 9 ilde gerçekleştirilen terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 88 kişiden 46'sı tutuklandı.

BİTLİS merkezli 9 ilde gerçekleştirilen terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 88 kişiden 46'sı tutuklandı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Bitlis merkezli 9 ilde 113 farklı adrese emniyet, jandarma ve MİT tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Bitlis'te 44, Van'da 23, Siirt'te 15, İstanbul'da 23, Mersin'de 2, Muğla'da 2, Adana'da 2, Mardin'de 1 ve Düzce'de 1 olmak üzere toplam 113 adrese düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, 123 adet tabanca fişeği, 18 av tüfeği, 218 adet av tüfeği fişeği, 5 AK 47 kalaşnikof şarjörü, 28 adet cep telefonu ve sim kartları, 11 CD, 4 laptop ve tablet bilgisayar, 7 örgütsel yayın ile 4 adet örgütsel poster ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 88 şüpheliden 46'sı tutuklanırken, 42'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında yakalanamayan 2 kişi için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Bitlis Tutuklama Adliye Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Az önce deprem mi oldu? Pendik Stadyumu suni çim mi? Pendik Stadı yapay çim mi, doğal çim mi? Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title