Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi - Haberler

Terörden temizlenen Munzur Dağlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Bir yüzü Erzincan'a diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzur Dağlarında havaların ısınmasıyla birlikte doğa da iyice canlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Karlı zirvelerde şamua, boz ayı otlak alanlarda ise yaban keçileri sürüler halinde kameraya yansıdı.

Erzincan ile Tunceli arasındaki platoda 130 kilometre uzunlukta batıdan doğuya uzanan Munzur Dağlarında bugünlerde doğa renklendi. Çok sayıda şamua ve dağ keçisi Munzur Dağları'nda görüntülendi. Yaz ayına sayılı günler kala muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi. Yiyecek arayan boz ayıda objektiflere yansıdı.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da ön plana çıkan Munzur Dağlarında, karların eridiği ve otların büyüdüğü derede, hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren dağ keçileri, karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.

Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.