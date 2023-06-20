Terme Müftülüğü, deprem bölgesinde görev yapan din görevlilerine başarı belgesi verdi

Terme Müftülüğü tarafından deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapan din görevlilerine başarı belgesi verildi. Terme'den Gaziantep'in İslahiye ilçesi ve Kahramanmaraş'ta görev alan din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödüllendirildi. Başarı belgeleri Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül tarafından takdim edildi.

Terme Müftülüğü tarafından deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapan din görevlilerine başarı belgesi verildi.

Terme Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Terme'den Gaziantep'in İslahiye ilçesi ve Kahramanmaraş'ta gönüllü olarak görev alan din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığınca ödüllendirildi.

Terme'de din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzası ile gönderilen başarı belgeleri, Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül tarafından takdim edildi.

Ergül, "Ülkemizde meydana gelen ve tüm insanlarımızı derinden yaralayan depremden dolayı enkaz altında kalan vatandaşlarımıza yardım etmek, defin ve tekfin işlemlerinde bulunmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek üzere Terme'den din gönüllüsü hocalarımız ile beraber bölgeye yardıma koştuk. Orada zor şartlarda görev yaparak her daim vatandaşlarımızın yanında olan görevlilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim hizmetlerini daim eylesin. Allah, devletimize, milletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.