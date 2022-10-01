Temel Karamollaoğlu: 'Kırım'ın Hukuk Dışı İlhakını Tanımadığımız Gibi Bu Bölgelerin İlhakını da Tanımıyoruz'

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Rusya’nın, Ukrayna'daki ilhak kararı, bölgemiz ve coğrafyamızda uzun zamandır yaşanan kargaşa, kaos ve çatışma ortamının üzerine tuz, biber ekmiştir. Biz, Kırım’ın hukuk dışı ilhakını tanımadığımız gibi bu bölgelerin ilhakını da tanımıyoruz!” açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " Rusya'nın, Ukrayna'daki ilhak kararı, bölgemiz ve coğrafyamızda uzun zamandır yaşanan kargaşa, kaos ve çatışma ortamının üzerine tuz, biber ekmiştir. Biz, Kırım'ın hukuk dışı ilhakını tanımadığımız gibi bu bölgelerin ilhakını da tanımıyoruz!" açıklamasını yaptı.

Temel Karamollaoğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Rusya'nın, Ukrayna'daki ilhak kararı, bölgemiz ve coğrafyamızda uzun zamandır yaşanan kargaşa, kaos ve çatışma ortamının üzerine tuz, biber ekmiştir. Biz, Kırım'ın hukuk dışı ilhakını tanımadığımız gibi bu bölgelerin ilhakını da tanımıyoruz!

ABD'nin bölgede etki alanının genişletme hedeflerini de Rusya'nın eski Sovyetler Birliği ülkelerine arka bahçe muamelesi yapmasını da kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuk, hiç kimse için 'güç merkezli' bir anlayışın hakim olabileceği bir alan olamaz, olmamalıdır da!"