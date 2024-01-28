Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Belediyenin kaynaklarına sahip çıkacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Belediyenin kaynaklarına mutlaka sahip çıkacağız. Biz bu anlayışla israf, rüşvet ve yolsuzluğu tarihe gömeceğiz. Biz halkın parasını yine halka harcayacağız. Birilerinin belediyenin kasasından zengin olmasına asla izin vermeyeceğiz. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren ihaleler üzerinden birilerinin köşeyi dönme devri bitecek. Biz imar planlarında en küçük istismara izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Bir yerde rant oluşuyorsa o rantı orada yaşayan vatandaşlarımız edinecek, yandaşlarımız değil. Bir avuç müteahhidi zengin etmek için koskoca bir mahalleyi boşaltıp insanımızı yerinden yurdundan edip ardından gökdelenleri şehrin bağrına saplama zamanı son bulacak" dedi.

Saadet Partisi, bugün İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde, İBB Başkanı Aday Tanıtım Programı düzenledi. Saadet Partisi'nin İBB Adayı Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"YAŞANABİLİR BİR İSTANBUL OLUŞTURDUĞUMUZ ZAMAN EMİN OLUN Kİ YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE İÇİN DE EN ÖNEMLİ ADIMI ATMIŞ OLACAĞIZ"

"Yaşanabilir bir İstanbul oluşturduğumuz zaman emin olun ki yaşanabilir bir Türkiye için de en önemli adımı atmış olacağız. Bu da yeniden büyük Türkiye'nin ve yeni bir dünyanın kuruluşuna ilk adım olacaktır diye düşünüyorum. Ben de İstanbul'da belli bir zaman yaşadım. İstanbul'un sıkıntılarını, dertlerini o dönemde de öğrendim, biliyorum. Ümit ediyorduk ki bu dertler, problemler yeni gelen arkadaşlar vasıtasıyla düzelir, geride kalır. Ama bu beklentilerimiz arzu ettiğimiz neticeleri doğurmadı. Hem İstanbulumuz hem de özellikle ülkemiz çok kritik bir dönemden geçiyor. Bölgemiz ise ne yazık ki bir ateş çemberi içinde. Ekonomik ve sosyal durumumuz maalesef hiç de iç açıcı değil. Bugüne kadar uygulanan yanlış politikalarla gidebilecek bir yol artık kalmadı. Bu politikaların mutlaka değiştirilmesine ihtiyaç var.

"BİZ İSTANBUL'U ÖZLEDİK. İSTANBULLULAR DA BİZİ, MİLLİ GÖRÜŞ'Ü ÖZLEDİLER"

Türkiye'mizin 81 ilini, 900 küsur ilçesini, 360 küsur beldesini önemsiyoruz. Bütün bu yerleşim alanlarında da en büyük hamleyi mahalli seçimler olsa bile biz yapacağız. Buna gönülden inanıyoruz. Biz İstanbul'u özledik. Ama inanıyorum ki İstanbullular da bizi, Milli Görüş'ü özlediler. İnşallah bunun karşılığını mutlaka göreceğiz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun.

"1 NİSAN SABAHI BELEDİYELERDE İŞBAŞI YAPACAĞIZ DİYE ÜMİT EDİYORUM"

Biz kararlıyız. Saadet Partisi olarak bu seçimlerde, tüm seçim bölgelerinde ciddi bir netice alacağımızı da ümit ediyoruz. Bunu bizden çok şartlar adeta bizi mahkum kılıyor böyle bir netice almaya. Eğer ülkemizi içine sürüklenmiş olduğu sıkıntılardan kurtulmasını hakikaten istiyorsak. İnşallah 1 Nisan sabahı belediyelerde işbaşı yapacağız diye ümit ediyorum. Belediyelerde yeni destanlar yazacağımıza inanıyorum.

"BİZ BELEDİYELERDE ÇÖPÜ BİLE İSRAF ETMEYİZ"

Belediyecilikte ve yönetimde en önemli husus tasarruftur, israf etmemektir. Ama bugün iş başında bulunan Cumhurbaşkanı başka bir kanaate sahip. 'İtibardan tasarruf edilmez' buyuruyor. Nereden öğrenmiş onu bilmiyorum. Bundan dolayıdır ki başımız bugün belada. Borç… Ödeyecek paramız yok ya. Türkiye sürekli para dileniyor. Allah'tan korkun. Paraya muhtaç olmamanın ilk adımı tasarruftur. Bunu bilmemek mümkün mü? Onun için biz belediyelerde çöpü bile israf etmeyiz, edemeyiz. İsrafın i'sine dahi bizim belediyelerimizde rastlayamazsınız. Vatandaşın cebinden kuruş kuruş toplanan paralar, milyarlar halinde savrulamaz. Biz buna mutlaka son vereceğiz.

"İNŞALLAH 1 NİSAN SABAHINDAN İTİBAREN İHALELER ÜZERİNDEN BİRİLERİNİN KÖŞEYİ DÖNME DEVRİ BİTECEK"

Kaynaklarımızı verimli kullanacağız. Bu konuda çok hassas ve titiz davranacağız. Yolsuzluğa da asla izin vermeyeceğiz. Yolsuzluk ayrı, israf ayrı bir şeydir. Bugün Cumhurbaşkanı'nın oturduğu Külliye'nin günlük masrafı milyarlarca lira. Allahtan kork ya. Milli Görüş belediyeciliğinde Beytü'l-mal'a hiç kimse haksız yere el uzatamaz. Belediyenin kapısından arsız, hırsız giremez. Bizim belediye başkanlarımızın kursağından bir lokma bile yetim malı geçmez Allah'ın izniyle. Belediyenin kaynaklarına mutlaka sahip çıkacağız. Biz bu anlayışla israf, rüşvet ve yolsuzluğu tarihe gömeceğiz. Biz halkın parasını yine halka harcayacağız. Birilerinin belediyenin kasasından zengin olmasına asla izin vermeyeceğiz. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren ihaleler üzerinden birilerinin köşeyi dönme devri bitecek.

"BİR AVUÇ MÜTEAHHİDİ ZENGİN ETMEK İÇİN KOSKOCA BİR MAHALLEYİ BOŞALTIP İNSANIMIZI YERİNDEN YURDUNDAN EDİP ARDINDAN GÖKDELENLERİ ŞEHRİN BAĞRINA SAPLAMA ZAMANI İNŞALLAH SON BULACAK"

Biz imar planlarında en küçük istismara izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Şu anda belediyelerde en büyük istismarın yapıldığı konu maalesef imar sahasıdır. Bir yerde rant oluşuyorsa o rantı orada yaşayan vatandaşlarımız edinecek, yandaşlarımız değil. Evi, barkı olan insanlarımız istifade edecek. İmar planı, doğru, düzgün ve dürüst bir şekilde yapılacak. Bir avuç müteahhidi zengin etmek için koskoca bir mahalleyi boşaltıp insanımızı yerinden yurdundan edip ardından gökdelenleri şehrin bağrına saplama zamanı inşallah son bulacak.

"FİLDİŞİ KULELERDE, ALTIN VARAKLI KOLTUKLARDA SEFA SÜREN BAŞKANLAR DÖNEMİ İNŞALLAH SONA ERECEK"

Bizim anlayışımızda öncelik insan ve şehirdir. Onların öncelik sıralamasında ise rant, listelerin hep en başında yer almıştır. Biz bu zihniyeti değiştirmek için geliyoruz. Milli Görüş belediyeciliği ile birlikte belediye kasasından vatandaşa caka satma dönemi de bitecek. Partizanlık, yandaşlık, adam kayırma dönemi sona erecek. Fildişi kulelerde, altın varaklı koltuklarda sefa süren başkanlar dönemi inşallah sona erecek. İmar planlarında yapılan haksız uygulamalar da son bulmuş olacak."