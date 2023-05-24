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TELEFONDA KENDİSİNE KÜFÜR EDEN KİŞİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Güncel Haberler

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde telefonda tartıştığı ve kendisine küfür ettiği iddiasıyla S.C.'yi (28) bacağından bıçaklayan İ.K. (34) ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde telefonda tartıştığı ve kendisine küfür ettiği iddiasıyla S.C.'yi (28) bacağından bıçaklayan İ.K. (34) ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Nostalji Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. ile aralarında husumet bulunan S.C. telefonla konuşurken tartıştı. S.C.'nin küfür etmesi üzerine İ.K., arkadaşları, A.B. (18), U.D. (18) ve M.Ş.(38) ile Nostalji Parkı'na gitti. Burada bulunan S.C.'yi bacağından bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.C., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Tekkeköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelileri Çilingir sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekkeköy Samsun Güncel Haberler

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