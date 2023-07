TEKSAN Sanayi Sitesi'nde Altyapı Sorunu Unutuldu

Eskişehir'de her yağmurdan sonra taşkın yaşanan TEKSAN Sanayi Sitesi için verilen 'Altyapı düzenlenecek' sözünün, yağışlı havaların geçmesiyle unutulduğunu dile getiren esnaf, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sitem etti.

Altyapı sorunu için verilen sözler unutuldu

Her yağmurdan sonra taşkın yaşanan TEKSAN bildiğiniz gibi

Esnaf Yasin Can Altıntaş;

"Belediyeye dilekçe veriyoruz, ama olumlu veya olumsuz bir sonuç ya da dönüş yok"

Mehmet Erol;

"Şehir büyüdükçe altyapının da yenilenmesi gerekiyor, yetkililerden bunu düzeltmesini bekliyoruz

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de her yağmurdan sonra taşkın yaşanan TEKSAN Sanayi Sitesi için verilen 'Altyapı düzenlenecek' sözünün, yağışlı havaların geçmesiyle unutulduğunu dile getiren esnaf, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sitem etti.

TEKSAN Sanayi Sitesi esnafı her yağmurdan sonra taşkın yaşanan bölgede altyapının yetersiz olduğunu ve belediyenin bir türlü çözüm üretmediğini dile getirdi. Her yağmurdan sonra esnafın işlerinin durduğunu, araç trafiğinin tıkandığını ve taşıtların suda mahsur kalarak arızalandığını belirten vatandaşlar, bu sorunun uzun zamandır çözüme kavuşturulmadığı söyledi. Defalarca dilekçe yazıldığını, altyapı sorununu dile getirdiklerini ve çeşitli istişareler yaptıklarını dile getiren vatandaşlar, "Her yağmurda adeta eziyet çekiyoruz, belediyeden bize altyapıyı düzeltme sözü verdiler ama yağmurlar dinince sözler de unutuldu" dedi.

"Belediyeye dilekçe veriyoruz, ama olumlu veya olumsuz bir sonuç ya da dönüş yok"

Uzun yıllardır TEKSAN Sanayi Sitesinde esnaflık yaptığını dile getiren Yasin Can Altıntaş, altyapı problemi sebebiyle ticarethanesinde su baskını yaşandığını söyledi. Tüm esnafın belediyeden beklentisi olduğunu ama umudu olmadığını dile getiren Altıntaş, "Yağmur süreçlerinde çok ciddi bir alt yapı problemi var. Geçtiğimiz aylarda bu problemle çok ciddi anlamda karşılaştık. Belediye bu konuda çok duyarsız ve yetersiz, tüm esnaf halkı olarak bir çare bulunmasını bekliyoruz ama çok da bir beklentimiz yok. Yollar tamamen tıkalı, araçlar komple sel alıyor ama işyerleri apayrı bir sel alıyor. Esnaf olarak çok tedirginiz, bizim galeriyi en son yaşanan selde su bastı. Ciddi bir alt yapı problemi var, CİMER'e yazıyoruz, belediyeye dilekçe veriyoruz ama olumlu veya olumsuz bir sonuç ya da dönüş yok" dedi.

"Şehir büyüdükçe altyapının da yenilenmesi gerekiyor"

İşleri gereği sıkça TEKSAN Sanayi Sitesi'ne geldiğini dile getiren Mehmet Erol, sanayi yollarının yıllardır sorun teşkil ettiğini dile getirdi. Sadece altyapının değil, üzerindeki asfaltın da sorun yaşattığını belirten Erol, "Sanayi yolunun asfaltı da yıllardan beri bir türlü olmuyor ve araçlarımız hasar görüyor. Bunları yetkili kişilere söylemek istiyorum, bu altyapı ve asfalt ile ilgili çalışmalarını belediye başkanımızdan bekliyorum. Gerçi bu yıl yağışlar Türkiye'nin her yerinde çok fazla oldu ama tabii ki altyapının yenilenmesi gerekiyor. Şehir büyüdükçe altyapının da yenilenmesi gerekiyor, yetkililerden bunu düzeltmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.