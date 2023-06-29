Tekirdağ Malkara'da 50 Dönüm Buğday Tarlası Yangında Yok Oldu
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Evrenbey Mahallesi'nde hasadı beklenen bir buğday tarlasında çıkan yangında, 50 dönüm buğday ekili alan kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 50 dönüm buğday ekili alan yandı.
Alınan bilgiye göre, Evrenbey Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
50 dönüm buğday ekili alanın yok olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel