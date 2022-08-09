Tekirdağ haberleri | Tekirdağ'da saman yüklü tır devrildi Tekirdağ haberi: Malkara ilçesinde devrilen saman yüklü tırda hasar oluştu. Malkara ilçesinde devrilen saman yüklü tırda hasar oluştu. Soner Ezgi idaresindeki 44 SS 575 plakalı tır ve 42 DVH 49 plakalı saman balyası yüklü dorse, Malkara-Hayrabolu yolunda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki çukura devrildi. Sürücü Ezgi, kazayı yara almadan atlattı. Tır ve dorsede kaza nedeniyle hasar oluştu. Jandarma bölgede güvenliği sağladıktan sonra araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Güncel AA / Ömür Çolak Güncel Haberler

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