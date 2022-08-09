Haber : Tekirdağ haberleri | Tekirdağ'da saman yüklü tır devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ haberleri | Tekirdağ'da saman yüklü tır devrildi

 - Güncelleme:
Tekirdağ haberleri | Tekirdağ'da saman yüklü tır devrildi

Tekirdağ haberi: Malkara ilçesinde devrilen saman yüklü tırda hasar oluştu.

Malkara ilçesinde devrilen saman yüklü tırda hasar oluştu.

Soner Ezgi idaresindeki 44 SS 575 plakalı tır ve 42 DVH 49 plakalı saman balyası yüklü dorse, Malkara-Hayrabolu yolunda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki çukura devrildi.

Sürücü Ezgi, kazayı yara almadan atlattı. Tır ve dorsede kaza nedeniyle hasar oluştu.

Jandarma bölgede güvenliği sağladıktan sonra araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title