Tekirdağ haber: Tekirdağ'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 1 kişi yakalandı Güncel Haberler Tekirdağ haber: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 52 küçükbaş hayvanı çaldığı suçlamasıyla 1 kişi yakalandı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 52 küçükbaş hayvanı çaldığı suçlamasıyla 1 kişi yakalandı. Atatürk Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan 52 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu şüphelinin F.K olduğunu belirledi. Operasyonda şüpheli kişi yakalanırken çalınan 52 adet küçükbaş hayvan ise Karaağaç Mahallesi'nde ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Arslan Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Hisarcık Kapaklı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ haber: Tekirdağ'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.