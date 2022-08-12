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Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'dan kısa kısa

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Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ haberine göre Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Bingül, Tekirdağ'a kurulacak olan Bölge Adliye Mahkemesi hakkında Vali Yıldırım'a bilgi verdi.

Yıldırım, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kente hayırlı olması temennisinde bulunarak Bingül'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Bingül'e, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de eşlik etti.

Süleymanpaşa Müftülüğü aşure dağıttı

Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Müftülük ve Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi'nin katkılarıyla hazırlanan aşure, cuma namazı sonrası Rüstempaşa Cami'si önünde vatandaşlara ikram edildi.

Müftülük ve Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi yetkileri vatandaşların muharrem ayını kutladı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Aziz Yıldırım Cumhuriyet Müftülük Tekirdağ Güncel Haberler

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