Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:

Çorlu Belediyesince iftar programları düzenleniyor.

Çorlu Belediyesince iftar programları düzenleniyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Havuzlar Mahallesi'nde düzenlenen programda, her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan sofralarında vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

İftar programlarının ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Sarıkurt, tüm vatandaşları iftar programlarına davet etti.

Başkan Rasim Yüksel ziyaretlerini sürdürüyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki bazı dernekleri ziyaret etti.

Yüksel, Ergene Bulgaristan Göçmenleri Derneği, Ergene Avcılar Derneğini ile Ergene Erzurumlular Derneğine ziyarette bulundu.

Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Yüksel, "Seçim olsun, olmasın ben her zaman bu ziyaretleri yapıyorum. Vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyorum." dedi.

???????

Kaynak: AA / Güncel

İftar Çorlu Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İbrahim Koman kimdir? AK Parti Balıkesir- Manyas Belediye Başkan adayı İbrahim Koman kaç yaşında, nereli? Emine Güven kimdir? Zafer Partisi Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Emine Güven kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Siverek adayı Ali Dusak kimdir? Serdar Selçuk kimdir? Gelecek Partisi Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Serdar Selçuk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü adayı Rıdvan Yavuz kimdir? İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kaç yaşında, nereli? Malik Ercan kimdir? CHP Aydın Yenipazar Belediye Başkan Adayı Malik Ercan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Hilvan adayı Serhan Paydaş kimdir? Süleyman Aksoy kimdir? AK Parti Balıkesir- Marmara Belediye Başkan adayı Süleyman Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Köle kimdir? Gelecek Partisi Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Köle kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Haliliye adayı Suphi Yilancı kimdir? Osman Yıldırımkaya kimdir? CHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Osman Yıldırımkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Levent Sevik kimdir? Zafer Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Levent Sevik kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Halfeti adayı Mehmet Karayılan kimdir? Onur Duruk kimdir? Memleket Partisi Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Onur Duruk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title