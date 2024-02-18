Tekirdağ'daki Macar İzleri Sergiye Hazırlanıyor

Tekirdağ'da fotoğraflanan Macar izleri, 2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı dolayısıyla hazırlanacak sergiyle yurt içi ve yurt dışında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Fotoğraf Derneğince, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla hazırlanan "Tekirdağ'daki Macar İzleri" fotoğraf projesi kapsamında çekimler başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kentte bulunan Macar izlerinin fotoğraf sanatçıları tarafından ölümsüzleştirildiğini söyledi.

2024'ün, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı ilan edildiğini anımsatan Hacıoğlu, kentte Macarlara ait anıt ve eserlerin fotoğraflanarak kaydedildiğini belirtti.

Kentteki eserlerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarının çekildiğini ifade eden Hacıoğlu, "Çekilen fotoğraflar Macar vatandaşların da beğenisine sunulacak. Fotoğrafları haziranda yapılacak Kiraz Festivali'ndeki Macar Günü'nde ve ondan sonraki özel günlerde sergileyeceğiz. Fotoğrafları Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Yunus Emre Enstitüsünde de sergilemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Hacıoğlu, Türkiye'de Tekirdağ başta olmak üzere birçok şehirde Macar anıtlarına rastlamanın mümkün olduğunu, Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'nin bu anıtlar arasında öne çıktığını dile getirdi.

77 fotoğrafçı çekim yapıyor

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu da dernek üyesi 77 fotoğrafçının fotoğraflarından 50'sini seçerek sergileyeceklerini kaydetti.

Türk ve Macarların köklü bir dostluğa sahip olduğuna işaret eden Üzmezoğlu, kentteki Macar izlerini fotoğraflamaktan mutlu olduklarını bildirdi.

Fotoğraf sanatçısı Üner Şen de Türkiye ve Macaristan'ın güçlü bağlarının olduğunu söyledi.

Fotoğraflarla iki ülke arasında dostluğa katkıda bulunacaklarını anlatan Şen, "Türk Macar dostluğu, Rakoczi'nin buraya gelişiyle çok uzun yıllar önce başlamış. Macarlar o yüzden Tekirdağ'ı kıymetli buluyor. Biz de onlarla olan dostluğumuzu kıymetli buluyoruz." dedi.

Şerife Yavaşgören de çekimlerin 20 günde tamamlanacağını belirtti.

Tekirdağ'da proje kapsamında, Rakoczi Müzesi'nin de aralarında olduğu birçok Macar anıt ve eseri fotoğraflanacak.

Rakoczi kimdir

Macaristan Kralı II. Rakoczi, 27 Mart 1676'da Macaristan'ın Zemplen kentine bağlı Borsi beldesinde doğdu.

Avusturya'nın ülkesini işgaline karşı 1701'de Macar bağımsızlık savaşının başına geçti. 1711'e kadar sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinde, vadedilen yardımların gelmemesi üzerine, ailesini ve çocuklarını Fransa'da bırakarak, 250 kişilik maiyetiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelen Rakoczi, bir süre Edirne ve İstanbul'da yaşadı. Rakoczi, 1720'den, hayatını kaybettiği 1735'e kadar Tekirdağ'da yaşamını sürdürdü.

Rakoczi'nin Tekirdağ'da misafir olarak kaldığı ev, 1931'de Macar hükümeti tarafından satın alınarak aslına uygun inşa ettirildi.