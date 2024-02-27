Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 gram esrar, 5 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda 4 gram esrar, 5 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor??????.