Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa'nın Zafer ve Aydoğdu ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.D. S.E. N.B. ve E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.