Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa'nın Zafer ve Aydoğdu ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.D. S.E. N.B. ve E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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