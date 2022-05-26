Tekirdağ'da öğrencilere "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı - Haberler

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerine coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu öğrencilere Hayrabolu tatlısı dağıttı.

Hacıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında etkinliklere devam ettiklerini söyledi.

Türk mutfağının lezzetlerini tanıttıklarını belirten Hacıoğlu, "Hayrabolu tatlısı coğrafi işaretli bir ürünümüz. Bu tatlımızı gastronomide dünyaya taşımayı planlıyoruz. Çok önemli geleneksel, damaklara hitap eden bir tatlıdır. Bugün öğrencilerimize tatlımızı ikram ederek tanıttık." dedi.

NKÜ Rektörü Şahin de Türk mutfağının eşsiz lezzetlere sahip olduğunu dile getirerek, "Kentteki kurumlarla birlikte bu haftayı en iyi şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Bugün ilimiz meşhur Hayrabolu tatlısını ikram edeceğiz öğrencilere. Böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.