Tekirdağ'da metruk binada bir kişi ölü bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki metruk binada bir kişi ölü bulundu.

Çiftlikönü Mahallesi'ndeki metruk binada hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, binada hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İncelemenin ardından F.Ö'ye (49) ait olduğu belirlenen cenaze, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.