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Tekirdağ'da İşçi Çukura Düştü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir işçi, izolasyon çalışması sırasında çukura düşerek hafif yaralandı. Aynı gün Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çukura düşen işçi hafif yaralandı.

Rumeli Mahallesi Emirgan Caddesi üzerinde, bir apartmanın otoparkında yapılan izolasyon çalışması sırada, H.B, 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

Hafif yaralanan H.B. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, bölgede yaptıkları denetimde kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bölgede 2 dedektör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Çorlu Suç Yaşam Güncel Haberler

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