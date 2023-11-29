TEKİRDAĞ'DAKİ FIRTINADA ACİL SERVİS GİRİŞ TAVANI, AMBULANSIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Tekirdağ'da deniz taştı, sahildeki işletmeleri su bastı; rüzgarda ağaçlar devrildi(2)ACİL SERVİS GİRİŞ TAVANI AMBULANSIN ÜZERİNE DÜŞTÜTekirdağ'da etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarda, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisinin girişinde bulunan cam tavan,...
Tekirdağ'da deniz taştı, sahildeki işletmeleri su bastı; rüzgarda ağaçlar devrildi(2)
ACİL SERVİS GİRİŞ TAVANI AMBULANSIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Tekirdağ'da etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarda, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisinin girişinde bulunan cam tavan, park halindeki ambulansın üzerine düştü. Tavan altında kalan ambulansta hasar oluştu. Hastane yönetimi çökme nedeniyle güvenlik şeridi çekerek acil servise hasta girişini kapattı. Çağırılan vinç yardımı ile tavan kaldırılarak, ambulans kurtarıldı. Acil servisin girişinde onarım çalışması başlatıldı.
SÜRÜKLENEN TEKNEKLER ÇEKİLİYOR
Marmaraereğlisi ilçesinde lodosta kıyıya sürüklenen tekneleri kurtarma çalışmaları başlatıldı. Deniz demirliyken yazlık konutların önüne sürüklenen teknelerin sahipleri, daha güvenli bölgeye çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.