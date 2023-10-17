Tekirdağ'da asayiş

Marmaraereğlisi ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sultanköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasından ruhsatsız tabanca ve 12 mermi ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

-Uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Bu kapsamda ilçede durdurulan K.K'nın üst aramasında 65 gram bonzai ve sahte ehliyet ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

-Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.M'nin evinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve 24 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.