Tekirdağ'da 40 Dönüm Buğday Tarlası Yangında Yandı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında, Çavuşköy Mahallesi'nde hasadı beklenen 40 dönüm buğday tarlası tamamen yandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 40 dönüm buğday ekili alan yandı.
Alınan bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 40 dönüm buğday ekili alan tamamen yandı.
Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel