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TDV, Irak'ın Kerkük kentinde bin gıda kolisi dağıttı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan yardım çalışmaları kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde bin gıda kolisi dağıttı.

TDV Kriz Bölgeleri İnsani Yardım Sorumlusu Mahmut Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ramazan olduğu gibi bu yıl da Türkiye ve dünyanın dört bir yanında ramazan yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kerkük kenti ve çevresinde 5 gündür gıda yardımlarının devam ettiğini aktaran Temelli, bu kapsamda toplam bin gıda kolisi dağıttıklarını ifade etti.

Temelli, her ailenin günlük mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gıda kolileri hazırladıklarını belirterek, yardımları özellikle engelli, yetim göçmen durumunda ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını kaydetti.

Gıda yardımlarının yanında iftar sofraları kurduklarını da anlatan Temelli, "Kerkük'ün çeşitli semtleri ve çevresinde verdiğimiz iftarlarda özellikle yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri bir sofrada bir araya getirdik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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