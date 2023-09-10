TDV, 5 Bin 200 Yetim Öğrenciye Eğitim Destek Paketleri Ulaştırıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 'Unutursan Yetim Kalır' projesi kapsamında 22 ildeki 5 bin 200 ihtiyaç sahibi yetim öğrenciye eğitime destek paketleri ulaştırıyor. Yetim öğrencilere eğitim hayatında destek vermek isteyenlerin 'YETİM' yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebileceğini ya da 'bagis.tdv.org' adresinden bağış yapabileceğini bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında 22 ildeki 5 bin 200 ihtiyaç sahibi yetim öğrenciye eğitime destek paketleri ulaştırıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı yazılı açıklamada, yetimlere kol kanat gerip onları geleceğe hazırlayabilmek, eğitim-öğretim döneminde eksiklerini giderebilmek için üzerlerine düşeni yapmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Turan, bu anlamda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseye giden yetim öğrenciler için hayırseverlerin desteğiyle 3 farklı eğitime destek seti hazırladıklarını, öğrencilerin neye ihtiyacı varsa bu setlerde mevcut olduğunu belirtti.

Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan eğitime destek paketlerinin vakfın kadın ve gençlik kolları görevli ve gönüllüleriyle kapı kapı gezilerek ulaştırılmaya başlandığını ifade eden Turan, dağıtımda deprem bölgelerine öncelik verdiklerini vurguladı.

Toplam 5 bin 200 öğrencinin projeden faydalanacağını aktaran Turan, yetim öğrencilere eğitim hayatında destek vermek isteyenlerin "YETİM" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebileceğini ya da "bagis.tdv.org" adresinden bağış yapabileceğini bildirdi.