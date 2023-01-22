TDP Genel Başkanı Sarıgül'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, sorumlular hakkında yasal işlem yapılması gerektiğini söyledi.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önüne gelen Sarıgül ve beraberindekiler, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Sarıgül, burada yaptığı açıklamada, İsveç'te, İslamiyet ve Müslümanlığa yapılan büyük saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un konuyla ilgili açıklamasının olumlu fakat yeterli olmadığının altını çizen Sarıgül, "Bu uygulamayı yapanlar hakkında mutlaka yasal işlemler yapılması lazım." diye konuştu.

"Diğer inançlara saygı göstermemiz lazım"

Sarıgül, İslamiyet'te barış, sevgi ve inançlara saygı olduğuna işaret ederek, "Hangi inanca mensup olursak olalım, diğer inançlara saygı göstermemiz lazım. Geçmişte İsveç sokaklarında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı işlenen suçlar ne kadar ağırsa bu suç da aynı, eş değer ölçülerde ağırdır, sorumlularının mutlaka hesap vermesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Kristersson'a İncil göndereceklerini söyleyen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Çünkü, İslam dünyası olarak 'İncinsen de incitme' diyoruz, Müslümanlar olarak kendimiz gibi düşünmeyenlere de saygı gösteriyoruz, 'Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın' diyoruz. Umarım İsveç hükümeti bu konuda gerekli tedbirleri alır. Gerek devletimize karşı gerekse inançlarımıza karşı işlenen bu suçları Türkiye olarak reddediyoruz, Türkiye Değişim Partisi olarak bu uygulamaları asla doğru bulmuyoruz. Bayrağımız, toprağımız ve inançlarımızdan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı, Alparslanların, Fatih Sultan Mehmetlerin, Mustafa Kemal Atatürklerin bize bıraktığı bayrağımızı, toprağımızı ve inançlarımızı sonsuza dek koruyacağız, yaşatacağız."