TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Pezük, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Pezük, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı fotoğrafını seçti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin bütün ülkeyi derinden sarstığını belirten Pezük, TCDD olarak bölgede etkilenen hatları hızla onardıklarını ve yardımları yoğun bir şekilde sevk ettiklerini söyledi.

" Gazze : Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye Bakış" fotoğrafına oy veren Pezük, " Gazze'deki olayları bizler ve bütün dünya büyük bir üzüntü içinde izliyor. Maalesef bu yüzyılda soykırım derecesine varacak bu savaş hepimizi derinden yaralıyor." dedi.

Pezük, "çevre-yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal Renkler" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi" karesine oy veren Pezük, "İçimizi ısıtan bir fotoğraf. Havacılık ve uzay teknolojisinde ülkemizin geldiği yeri göstermesi açısından da çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Pezük, "spor" kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" fotoğrafını seçti.