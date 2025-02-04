TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu üyeleri süper bilgisayar "ARF ACC" hakkında bilgi aldı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez ve komisyon üyeleri, TÜBİTAK ULAKBİM Veri Merkezini ziyaret ederek, Türkiye'nin en güçlü süper bilgisayarı ARF ACC'yi inceledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, komisyon üyelerine merkezde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Sunumda, süper bilgisayarın, yapay zeka uygulamaları, büyük veri analizi, ileri seviye hesaplamalar ve savunma sanayisi projeleri gibi kritik alanlarda kullanıldığı, ARF ACC'nin Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşüm sürecinde kritik rol oynadığı, son yapılan dünya sıralamasında performansıyla 230'uncu, enerji verimliliğinde ise 26'ncı olduğu bilgisi verildi.

Türkiye'de yapay zeka ekosisteminde kritik teknolojilerin geliştirilmesi, gerekli altyapının oluşturulması, insan kaynağının yetiştirilmesi ve bilim insanlarının desteklenmesi için TÜBİTAK'ın yürüttüğü faaliyetlerin anlatıldığı sunumda, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında kurumun rolüne dikkat çekildi.

Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesi, Türkiye'yi küresel oyuncu haline getirecek işlemci altyapısının oluşturulması, yapay zeka girişim ekosisteminin geliştirilmesi, ekosistem oluşturma amaçlı AR-GE ve yenilik projeleri destek çağrıları ve yapay zekanın sosyoekonomik etki ölçümüne yönelik analizlerin paylaşıldığı sunumda, Türkiye'de hem özel sektör hem de kamunun yapay zeka tabanlı ihtiyaçlarının ülkedeki bilim insanlarının oluşturduğu araştırma konsorsiyumları aracılığıyla karşılanması sürecinde TÜBİTAK AR-GE, yenilik destekleri ve TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsünün akademi-endüstri arasında köprü görevi üstlendiği belirtildi.

Sunumda, TÜBİTAK'ın finans teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık teknolojileri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, akıllı eğitim teknolojileri tematik alanlarında destek verdiği ifade edildi.

"Yerli ve milli teknolojilerin kullanılmasını önemsiyoruz"

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, sunumun ardından yaptığı konuşmada, insanlık tarihindeki teknolojik ilerlemelere ve yapay zeka alanındaki gelişmelere değinerek, "Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde elektronik teknolojilerdeki gelişimle birlikte, bilgisayarlar ve diğer dijital cihazlar hayatımıza girdi. Özellikle bu asrın son yıllarında, artık organlarımızı ikame etmek üzere değil, aklımızı taklit edebilecek yeni teknolojilerle karşı karşıyayız. Disiplinlerarası bir alan olarak yapay zekayı tüm destek ve burs programlarında öncelikli alan olarak konumlandırıyoruz." dedi.

Yapay zekanın insan aklını taklit etme potansiyelinin büyük teknolojik devrim olduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Her yeni teknoloji insanoğluna faydalar sağlamakla birlikte, doğru kullanılmadığı takdirde tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Toplumların kötü amaçlarla bu teknolojiyi kullanabilme riski de bulunmaktadır. Komisyon olarak, yapay zeka ve dijital teknolojilerin toplum yararına en etkili şekilde kullanılması için gerekli adımları atacağız. Araştırmalarımıza devam ederek insanımızın bu yeni kazanımlardan en iyi şekilde faydalanabilmesi için doğru yönde adımlar atmaya kararlıyız. Yerli ve milli teknolojilerin kullanılmasını önemsiyoruz."

"TÜBİTAK'ın bilim insanı destekleri ve burslarını bu amaç doğrultusunda yürüt???????üyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da yapay zekanın dijital dönüşüm süreçlerinde verimlilik, otomasyon ve karar alma mekanizmalarını iyileştirme kapasitesiyle hem hızlandırıcı hem de stratejik gereklilik olarak öne çıktığını söyledi.

Güçlü altyapı, ileri düzeyde veri analitiği yetkinliği ve bu süreçleri yönlendirebilecek nitelikli insan kaynağının, yapay zeka alanındaki başarının ve sürdürülebilir gelişimin temel taşlarını oluşturduğunu dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Yapay zekayı tüm destek ve burs programlarında öncelikli alan olarak konumlandırıyoruz. Bu alanda yetkin insan kaynağı yetiştirilmesi için teknoloji öğretimi temel bir unsurdur. Mevcut beceri ve yetkinliklerin güncellenmesi ve ileri seviyeye taşınması için bilgi paylaşım ağları ve uluslararası işbirlikleri kritik rol oynuyor."

Aydın, TÜBİTAK'ın bilim insanı destekleri ve burslarını bu amaç doğrultusunda yürüttüklerini belirterek, "Yapay zeka ve büyük veri alanlarında küresel arenada rekabet gücümüzü artırmak için TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü başta olmak üzere araştırma merkezi ve enstitülerimiz aracılığıyla stratejik araştırmalara imza atıyoruz." diye konuştu.

Eğitim, sağlık, enerji ve ulaşım gibi kritik sektörlerde yapay zeka tabanlı hizmet ve ürünlerin yenilikçi iş modelleri ve rekabet avantajı yaratarak kurumların stratejik yönelimlerini şekillendirdiğini ve fırsatlar sunduğunu anlatan Aydın, bu sürecin potansiyel riskler ile etik ve düzenleyici sorumlulukları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Aydın, erken aşama yapay zeka teknolojilerinin en büyük zorluklarından birinin, teorik ve pratik çerçevede henüz öngörülemeyen dinamikler ve belirsizlikler olduğuna dikkati çekerek, bu durumun dikkatle yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Ziyarette TÜBİTAK yetkilileri ve komisyon üyeleri yapay zeka alanındaki stratejik planlamalar üzerinde de görüş alışverişinde bulundu.