TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Son bir yılda 8,2 milyon kanser taraması yaptık, 21 bin 179 vatandaşımızda kanser tespit ettik'

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2027 yılında 5'i şehir hastanesi olmak üzere 46 hastanenin hizmete açılmasının planlandığını, 38 bin sağlık personeli alımında son aşamaya gelindiğini açıkladı. MHRS'de 4 milyon olan bekleyen randevu talebinin 390 bine düşürüldüğünü belirten Memişoğlu, son bir yılda yapılan 8,2 milyon kanser taramasında 21 bin 179 kişide kanser tespit edildiğini bildirdi. Memişoğlu, "Sezaryen bir ameliyattır. Nasıl ki diğer ameliyatlar sadece ihtiyaç duyulduğunda yapılıyorsa, sezaryen de tıbbi gereklilik halinde yapılmalıdır" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a bu konudaki desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve bağlı kuruluşların bütçeleri Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, komisyona yaptığı sunumda, sağlık sisteminin mevcut kapasitesi, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık yatırımları, personel alımları, hastane randevuları, ilaç üretimi ve sağlık teknolojilerine ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.

Türkiye'de 1527 hastane, 275 bin hasta yatağı ve 48 bin yoğun bakım yatağı bulunduğunu belirten Memişoğlu, her gün 3 milyondan fazla vatandaşa sağlık hizmeti sunulduğunu kaydetti. Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin 118 bini uzman olmak üzere 251 bin hekim ve toplam 1,5 milyon kişilik sağlık ordusuyla sürdürüldüğünü bildirdi.

AİLE HEKİMLİĞİNE 2026'NIN DOKUZ AYINDA 343 MİLYON BAŞVURU

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Memişoğlu, Türkiye genelinde 8 bin 413 aile sağlığı merkezinde 31 bin 111 aile hekiminin hizmet verdiğini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana 723 aile sağlığı merkezinin hizmete açıldığını, 372 merkezin yapımının sürdüğünü ifade eden Memişoğlu, bu yatırımlar tamamlandığında toplam 1095 yeni aile sağlığı merkezinin vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Aile sağlığı merkezlerine 2026 yılının dokuz ayında 343 milyon başvuru yapıldığını açıklayan Memişoğlu, son bir yılda nüfusun yaklaşık yüzde 40'ına karşılık gelen 35 milyon vatandaşa 118 milyon tarama ve izlem gerçekleştirildiğini, çalışmalar sonucunda 7,5 milyon kişide risk tespit edildiğini ve gerekli takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.

Son bir yılda 8,2 milyon kanser taraması yapıldığını belirten Memişoğlu, ileri incelemeler sonucunda 21 bin 179 kişide kanser tespit edildiğini ve erken dönemde tedaviye başlandığını söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısının 366'ya çıkarıldığını aktaran Memişoğlu, bu merkezlerde 17 farklı alanda ücretsiz hizmet verildiğini, merkezlere 2026 yılının on ayında yapılan başvuruların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttığını belirtti.

"77 MİLYON MUAYENEYİ HASTANE YERİNE AİLE HEKİMLİKLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Aile hekimliği sisteminin hastanelerle dijital olarak entegre edildiğini belirten Memişoğlu, aile hekimlerinin gerekli gördüklerinde hastaları için istedikleri hastane ve uzman hekimden doğrudan randevu alabildiğini, tetkik isteyebildiğini söyledi.

Tansiyon ve kolesterol ilaçları dahil 2 bine yakın ilacın aile hekimleri tarafından yazılabilir hale getirildiğini belirten Memişoğlu, "Böylece, 77 milyon muayenenin hastane yerine aile hekimliklerimizde gerçekleşmesini sağladık" dedi.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 7,7'YE GERİLEDİ

Anne ve bebek sağlığına ilişkin verileri de paylaşan Memişoğlu, 2002 yılında binde 31,5 olan bebek ölüm hızının binde 7,7'ye gerileyerek tarihinin en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Memişoğlu, 81 ilde 62 bin ebeyle hizmet ağı oluşturduklarını belirterek, "Her Gebeye Ebe" uygulamasıyla ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına gebeliklerinin son üç ayında ebe desteği sağlandığını, 4 bin koordinatör ebenin gebe ve lohusaları evlerinde ziyaret ettiğini ifade etti.

Tıbbi bir neden olmadan yapılan sezaryenlerin "önemli bir halk sağlığı meselesi" olduğunu söyleyen Memişoğlu, "normal doğumun" teşvik edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında primer sezaryen oranında yüzde 12 düşüş sağlandığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ EMİNE ERDOĞAN'A "SEZARYEN" TEŞEKKÜRÜ

Memişoğlu, "Bir kez daha altını çizmek istiyorum: Sezaryen bir ameliyattır. Nasıl ki diğer ameliyatlar sadece ihtiyaç duyulduğunda yapılıyorsa sezaryen de tıbbi gereklilik halinde yapılmalıdır. Ancak, ortada böyle bir zorunluluk yoksa doğumun doğal seyrinde gerçekleşmesi gerekir. Ebe desteğinden gebe okullarımıza, bilgilendirme çalışmalarından doğuma hazırlık hizmetlerine kadar yürüttüğümüz çalışmaların da katkısıyla primer sezaryen oranında yüzde 12'lik düşüş sağladık. Uzun yıllar sonra sezaryen oranlarının ilk kez azalma eğilimine girmesi çok önemli. Himayeleri ve destekleri için saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

38 BİN PERSONEL ALIMINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Sağlık personeli istihdamına ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan 38 bin personel alımına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi.

"İstihdam süreci ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Detayları en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız" diyen Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına yönelik "Sağlık Yuvam" projesinin de hayata geçirildiğini söyledi.

Ankara, Şanlıurfa ve Antalya'da kreş ve anaokullarının hizmete açıldığını, Muğla ve Sakarya'da ise hazırlıkların sürdüğünü belirten Memişoğlu, kreşlerin 7 gün 24 saat hizmet verebilecek bir yapıya kavuşturulacağını kaydetti.

BEKLEYEN RANDEVU TALEBİ 390 BİNE DÜŞTÜ

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yapılan düzenlemelere değinen Memişoğlu, 4 milyon olan bekleyen randevu talebinin 390 bine düşürüldüğünü söyledi.

Bekleyen taleplerin dörtte birinin belirli bir hekimden randevu isteme tercihinden kaynaklandığını belirten Memişoğlu, aile hekimlerinin 2026 yılının dokuz ayında hastanelerden 12,5 milyon randevu oluşturduğunu bildirdi.

Memişoğlu, "Aile hekimlerimiz, uygun gördüğü takdirde hastaları için uzman hekimden randevu alabiliyor. Bu uygulama sayesinde artık randevu sorunumuz yok diyoruz" ifadelerini kullandı.

2027'DE 46 HASTANE HİZMETE AÇILACAK

Sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi veren Memişoğlu, son bir yılda 9 bin 540 yatak kapasiteli 34 hastanenin yapımının tamamlandığını açıkladı. Toplam kamu yatak kapasitesinin 178 bin 66'ya, yoğun bakım yatak sayısının ise 26 bin 228'e çıkarıldığını belirten Memişoğlu, son 10 yılda 42 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 28 şehir hastanesinin açıldığını, 11 şehir hastanesinin daha açılışına hazırlandığını, 2027 yılında 5'i şehir hastanesi olmak üzere 46 hastanenin daha hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Trabzon Şehir Hastanesi'nde bu ayın sonunda hasta kabulüne başlanacağını bildiren Memişoğlu, 81 ilde aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, halk sağlığı laboratuvarları ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları dahil 1217 tesisin yatırım sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Deprem bölgesindeki sağlık yatırımlarına da değinen Memişoğlu, bölgedeki yatak kapasitesinin deprem öncesine göre yüzde 26 artırılarak 30 binin üzerine çıkarıldığını, 4 bin 381 yatak kapasiteli 24 sağlık tesisinin inşaatının sürdüğünü ifade etti.

KANSER TEDAVİSİNDE PROTON CİHAZI 2027'DE HİZMETE GİRECEK

Kanser tedavisinde kullanılan proton cihazının Türkiye'ye getirildiğini açıklayan Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulum ve test çalışmalarının devam ettiğini, cihazın 2027 yılında hastaların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Türkiye'nin organ naklinde dünyada örnek gösterilen ülkelerden olduğunu belirten Memişoğlu, aynı anda sekiz hastaya çapraz karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirebilen tek ülkenin Türkiye olduğunu, son bir yılda 152 merkezde yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleştirildiğini kaydetti.

Organ bağışı süreçlerinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirildiğini aktaran Memişoğlu, bugüne kadar 188 bin 539 vatandaşın organ bağışına ilişkin dijital vasiyet oluşturduğunu, yıllık bağışçı sayısının 4 kat arttığını, kök hücre bağışçısı sayısında ise Türkiye'nin dünyada yedinci sıraya yükseldiğini bildirdi.

SAĞLIK TURİZMİNDE 3 MİLYON KİŞİ TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Sağlık turizmine ilişkin verileri de paylaşan Memişoğlu, 2025 yılında yaklaşık 3 milyon kişinin sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Bugüne kadar 102 ülkeyle sağlık alanında anlaşma yapıldığını, 89 ülkeyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, "Sudan, Somali, Arnavutluk, Nijer, Kırgızistan ve Suriye'de ikili iş birliğiyle hastaneleri işletiyoruz. Türkiye kendi kendine yeten bir sağlık sistemine sahip olmanın yanı sıra, dünyanın dört bir yanından gelen insanlara nitelikli sağlık hizmeti sunan bir ülkedir" diye konuştu.

İlaç üretimi ve ihracatına ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, Türkiye'de satılan ilaçların kutu bazında yüzde 92'sinin yurt içinde üretildiğini, geçen yıl 185 ülkeye yapılan ilaç ihracatının 2,5 milyar doları aştığını bildirdi.

YERLİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE CAR-T TEDAVİSİ

Sağlıkta yerli üretimi artırmayı hedeflediklerini belirten Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45 ülkeye ihraç edildiğini, Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesinin geliştirildiğini ve yerli otomatik şok cihazının hizmete sunulduğunu söyledi.

Yerli mobil röntgen cihazının hastanelerde kullanıldığını, ultrason ve hasta başı monitörleri gibi tıbbi cihazlarda da yerli üretim kapasitesinin genişletildiğini ifade eden Memişoğlu, kanser tedavisinde kullanılan CAR-T hücre tedavisinin Türkiye'de başlatıldığını ve bugüne kadar birçok hastaya uygulandığını kaydetti.

Türkiye'nin dünyanın en güçlü acil sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Bugün 3 bin 659 acil sağlık istasyonumuzda 6 bin 505 kara ambulansımızla hizmet veriyoruz. Son bir yılda 7 milyondan fazla vakanın müdahalesini yaparak naklini gerçekleştirdik. 2008 yılında 5 hava ambulansıyla başlattığımız hizmetimizi bugün 17 hava ambulansımızla sürdürüyoruz. 4 bini bu yıl olmak üzere toplamda 77 bin vatandaşımızı sağlık tesislerine ulaştırdık. 81 ilimizde kara, deniz ve hava ambulanslarımızla yılın 365 günü, günün 24 saati vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Sene sonunda yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulansımızı da filomuza dahil ederek acil sağlık kapasitemizi güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN 2027 BÜTÇESİ 1 TRİLYON 967 MİLYAR LİRA

Sunumunun sonunda Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe tekliflerini açıklayan Memişoğlu, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı bütçesinin 1 trilyon 967 milyar lira olduğunu bildirdi.

Memişoğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı için 3 milyar 297 milyon lira, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı için 4 milyar 59 milyon lira, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü için ise 1 milyar 682 milyon lira bütçe teklif edildiğini söyledi.

Kaynak: ANKA