TBMM Genel Kurulu'nda Deprem Polemiği: TBMM Başkanvekili Bingöl'den Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'na "Genel Kurulu Esir Alıyorsunuz" Uyarısı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Hatay'da 6 Şubat depremleri sonrası inşa edilen konutlara ilişkin açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi. Bunun üzerine Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Başarır arasında yaşanan tartışma büyüyünce TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, AK Parti ve CHP grup başkanvekillerini, polemiklerin Meclis çalışmalarına zarar verdiği gerekçesiyle uyardı. Bingöl, AK Partili Akbaşoğlu'nun birden fazla kez söz hakkı talebinde bulunması üzerine "Genel Kurulu esir alıyorsunuz. Siz burayı esir alıyorsunuz, bırakın milletvekillerinin de söz hakları olsun. Milletvekilleri de konuşsun" diye tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi ile ilgili düzenlemenin yasalaştırılması için görüşmelerine ara verilen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne devam etmek üzere toplandı.

Oturumu açtıktan sonra elekronik yoklama başlatan TBMM Başkanvekili Bingöl, toplantı yeter sayısı bulunmadığı için 10 dakika ara verdi. Aranın ardından toplantı yeter sayısı bulunduğunu söyleyen Bingöl, Genel Kurul'daki gündem dışı konuşmalara geçti.

"455 bin evin ve iş yerinin anahtarını Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli ile 27 Aralık'ta Hatay'da teslim ettik"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bölgede yapılan çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Biz sadece evlerimizi, yerlerimizi kaybetmedik. Biz aynı zamanda canlarımızı kaybettik. Hatay'da 25 bin canımızı ve tüm deprem bölgesinde 53 bin kardeşimizi toprağa verdik. Hepsinin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Onların aziz hatırasının önünde hürmetle, saygıyla bir kez daha eğiliyoruz. Canlarımızı geri getiremeyiz ama onların baktığı emaneti inşallah hep beraber ayakta tutmaya, hatırlamaya devam edeceğiz. Ben de bu depremde 11 çekirdek ailemden yakınımı kaybetmiş bir kardeşiniz olarak gerçekten tarifsiz acılar yaşadığımızı bir kez daha belirtmek isterim. 11 ilde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis çalışmalarına devam etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada 455 bin evin ve iş yerinin anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın lideri Sayın Devlet Bahçeli ile beraber 27 Aralık'ta Hatay'da teslim ettik. Biz sadece evleri, iş yerlerini değil, aynı zamanda yeni bir hayatı ve yeni şehirleri inşa etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki tarifsiz acıları dindirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

"'Deprem turisti olarak dahi gelmediler'"

Başta Hatay olmak üzere tüm deprem bölgesi küllerinden yeniden doğmakta ve yeniden ayağa kalkmaktadır. Tarihsel yapıların restorasyonu, inşası, yine sosyal donatı alanlarının, konutların inşaatı, yeşil alanların inşaatı devam etmektedir. Son olarak şunu ifade etmek isterim. 'Enkazlar kaldırılamaz' denildi, Allah'a çok şükür ki kaldırıldı. 'Çadır verilemez' denildi, çadırlar verildi. 'Konteynerlar' yapılamaz denildi, Allah'a çok şükür konteynerlar verildi. 'Evler teslim edilemez' denildi, evleri teslim ettik. Bugün itibarıyla 455 bin konutun teslimini yaptık. Deprem bölgesinde hakim olan hissiyat şudur. Eğer bugün bu evler verildiyse bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde verilmiştir. Buradan Gazi Meclisimizden bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na teşekkür ediyoruz. Biz oradaydık, orada durmaya devam ediyoruz. Son depremzede evine girene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz depremi sadece siyasi atışmaların olduğu bir konu olarak görmüyoruz. Deprem bir milli güvenlik meselesidir ve bu meselede başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere özellikle bölgeye sürekli gelen ve bizim yanımızda yer alan Sayın Murat Kurum bakanımıza da, diğer bakanlarımıza da tek tek teşekkür ediyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum, CHP grubundan bu kadar sataşma var, yani ben daha temiz bir dille konuşmak istiyorum. En azından deprem üstünden bir polemik olsun istemiyorum ama biz sizin de deprem bölgesine gelmenizi istiyoruz. 'Deprem turisti' lafını milletimiz söyledi, 'Deprem turisti olarak dahi gelmediler' dedi."

"Kimse babasının cebinden parayı vermiyor milletin parası, halkın parası"

Yayman'ın konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yayman'ın konuşmasına ilişkin bulunduğu söz talebinde "Konuşmacı konuşmasında 'Bugün deprem konutları yapıldıysa bunu Cumhurbaşkanı'na borçluyuz' dedi. Kimse kusura bakmasın. Bugün o deprem konutları yapıldıysa 86 milyonun vergisine borçluyuz. Eğer o deprem konutları yapıldıysa 99 yılından bugüne kadar toplanan 41 milyar dolar deprem vergisiyle borçluyuz. 26 milyar dolar imar affından toplanan paraya borçluyuz. Bu halk vergi vermiştir. Deprem vergisi vermiştir. 26 yıl boyunca deprem dışında başka her yere kullanılmıştır. Bugün çıkmışlar, bunu 'Cumhurbaşkanı'na borçluyuz' diyorlar. Kimse babasının cebinden parayı vermiyor. Milletin parası, halkın parası" diye konuştu.

Başarır'ın konuşmasında sataşma olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Tabii şimdi aradaki farkı iyi anlamak lazım. Bu ülkede nice iktidarlar geldi, geçti. Kim bir çivi çaktıysa teşekkür ederiz. Bununla beraber AK Parti'nin yaptığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini de kimsenin küçümsemesine ve görmezden gelmesine de tahammül edemeyiz. Bu millete hakarettir. Bu hakikate hakarettir. Bu gerçekliğe hakarettir. Bak farkı görmek için mukayese... Kimse milletimizin aklıyla dalga geçmesin" dedi.

"Daha güne başlamadan bu polemik Genel Kurul'un çalışmalarına zarar veriyor"

Akbaşoğlu, sözlerine devam etmek isteyince TBMM Başkanvekili Bingöl, "Sayın Akbaşoğlu, Sayın Başarır bir dakika konuştu, size de bir dakika açtım. Biraz sonra grup başkanvekillerine söz vereceğim. 9-10 dakika konuşuyorsunuz. Daha güne başlamadan bu polemik Genel Kurul'un çalışmalarına zarar veriyor" diye tepki gösterdi.

"CHP zihniyeti İzmir-Buca tünelini 8 yıldır bitiremiyor"

Bingöl'ün kendisine tekrar söz vermesinin ardından Akbaşoğlu, "Bakın 100 bin sosyal konut vereceğiz. Yani CHP zihniyeti 7 yılda 10 bin konut üreterek teslim etmedi. Ancak biz 2 yıl içerisinde 455 bin konutu hak sahibine teslim ettik. Bakın biz 30 bin kilometre yolu yaptık. 426 kilometre İstanbul-İzmir yolunu 9 yılda bitirdik ama CHP zihniyeti İzmir-Buca tünelini, 2,5 kilometrelik tüneli 8 yıldır bitiremiyor. Vergi herkeste var, bütçe herkeste var ama farkımız dolar kadar bir değil" dedi.

Başarır ise Akbaşoğlu'nun sözlerine cevap vererek "Ben bir sataşmada bulunmadım. 99 depreminden sonra deprem vergileri toplanmaya başladı. Dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit ve arkadaşları üç yıl boyunca bu vergiyi topladı. Kuruşuna dokunmadan beyefendinin partisine iktidarını teslim etti. O günden bugüne kadar 41 milyar dolar deprem vergisi toplandı. Depremden başka her şeye harcandı. Diyorum ki bu para bizim paramız. Kimse cebinden para harcamadı. Gelelim konutlara. Murat Kurum bu hafta CHP nerede konut yapmış dediği gün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Kartal Kiptaş'ta 800 tane konut hak sahiplerine teslim etti. Biraz televizyon seyredin. Biraz medyaya bakın. Milletin parasıyla yaptı, vergiyle yaptı" diye konuştu.

Bingöl'den AK Partili Akbaşoğlu'na tepki: "Sana 20 dakika söz vereceğim"

Akbaşoğlu'nun Başarır'ın sözleri üzerine yeniden söz hakkı istemesine Bingöl, "20 dakika sana söz vereceğim. Sayın Akbaşoğlu, 20 dakika konuşacaksın. Şu hale bakın, ne hale getirdiniz ya?" diye tepki gösterdi.

Akbaşoğlu da Başarır'a yönelik "Bütün cümlelerinize bakın. Baştan aşağı sataşma. Gerçekten liderlik, bu koordinasyon, bu hedefleri gerçekleştirmek iradesi ve netice almak her babayiğidin harcı değil. Az zamanda çok ve büyük işlere imza atan kadrolara AK kadrolar, Cumhur İttifakı, onun liderine de Recep Tayyip Erdoğan denir. Bunu herkes, bütün milletimiz takdir ediyor. Bakın, asrın yolsuzluğunu yapanlar, asrın inşasını yapanlara laf edemezler diyorum" dedi.

"Ben ne yalan ne de iştira üzerine siyaset yaparım"

Başarır da Akbaşoğlu'nun laf attığını belirterek "İki dakika söz alıyorum. Asrın yolsuzluğu. Asrın saçmalığını yapıyorsun kardeşim. Neyi konuşuyorsun? Ben hiçbir grubu suçlamadım, partiyi suçlamadım. Sayın Akbaşoğlu, Silivri'de davalar görülüyor. Çık hakimin karşısına ver. Burada konuşma. Sen ne hakimsin ne savcısın. İftira atmak size yakışır. Sana yakışır. Şahsına yakışır. Ayıp ya. Sen bir avukatsın. Mahkeme bir karar vermeden yolsuzluk yapıldı diye nasıl diyebiliyorsun? Elinde bir ilam var mı? Mahkeme kararı var mı? Kesinleşmiş bir karar var mı? Artık edep... Sıkıştığın yerde yolsuzluk. Sıkıştığın yerde Gabar. Sıkıştığın yerde hakaret..." diye konuştu.

Akbaşoğlu ise "siyaseti hakikat üzerine bina etme yolunda ilkeli bir şekilde siyasi hayatına devam etiğini" söyledi. Hiç kimseye iftira atmadığını ve hakaret etmediğini ifade eden Akbaşoğlu, "Hakaret de benim üslubum değildir. Bakın ben ne yalan ne de iftira üzerine bir siyaset yaparım. Kendi sıfatlarınızı bize boca olarak atmayın. Bu konuyla ilgili iddianamede CHP'liler, CHP'nin üyesi olan, görevlisi olanlar itiraf ediyorlar" dedi.

"Genel Kurulu esir alıyorsunuz"

TBMM Başkanvekili Bingöl, sataşmalar üzerine söz talebinde bulunmaya devam eden CHP ve AK Parti Grup Başkanvekillerini uyardı. Akbaşoğlu, kendisine tekrar söz verilmemesinin içtüzük ihlali olduğunu söylemesi üzerine Bingöl tepki göstererek, "İhlal falan yok. Sizin yaptığınız ihlaldir. Genel Kurulu esir alıyorsunuz. Siz burayı esir alıyorsunuz, bırakın milletvekillerinin de söz hakları olsun. Milletvekilleri de konuşsun" diye konuştu.