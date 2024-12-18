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Perihan Koca: 2025 Bütçesi Saray'ın Şatafatına Gidiyor

Perihan Koca: 2025 Bütçesi Saray'ın Şatafatına Gidiyor
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DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 2025 bütçesinin Saray'ın harcamalarını eleştirerek, günlük 46 milyon lira harcanacağını ve bunun 3 bin 700 emekli maaşını geçeceğini belirtti. Saray'daki harcamaların halkın yoksulluğu göz önünde bulundurularak sorgulanmasını isteyen Koca, bütçenin lüks yaşamlar ve zenginler için hazırlandığını vurguladı.

(TBMM) - Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, bütçe görüşmelerinde; "2025 bütçesiyle Saray'ın bir günlük harcaması 3 bin 700 emekli maaşını geçecek. Saray'da günlük 46 milyon lira harcanacak. Saatte 112 asgari ücret harcayacak. Bu devasa paralar nereye harcanacak; yine Saray'ın şatafatına. Bugünlerde yandaş televizyonlarınız Esad'ın sarayının lüks görüntülerini servis edip onun propagandasını yapıyor. Biz diyoruz ki dilerseniz bir de sizin sarayınızın şatafatının haberini yaptırın da görelim. Halkımız kıyaslasın bakalım Esad'ın şatafatı mı daha büyük yoksa sizin sarayınızın şatafatı mı daha büyük" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin bugün 5 ila 13. maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Saray'a, sermayeye, holdinglere nasıl servet transferi yapılacağını oyluyoruz"

"Memleket yoksulluk ve açlık cehenneminde inim inim inlerken, çocuklar gerçek anlamda yatağa aç girerken, milyonlar geçinemiyoruz feryatlarıyla kıvranırken biz burada memlekete bir gram hayrı bile dokunmayacak olan Saray bütçesini konuşuyoruz. Saray memuru iktidar vekillerinin el kaldırıp indirmesiyle aslında halkın cebinden çalınıp Saray'a, sermayeye, holdinglere nasıl servet transferi yapılacağını oyluyoruz.

Bugünlerde 17-25 yolsuzluğunun yıl dönümündeyiz. Yolsuzluk, çökme biliyoruz ki sadece 17-25 Aralık'a özgü değildi. Oradaki ayakkabı kutularına has bir şey değildi. Kanunlarla, torba yasalarla soygun sistematik olarak sürdürüldü ve bugün 2025 bütçesiyle sürdürülen bir soygun bütçesiyle karşı karşıyayız. O yüzden çarşıdan, pazardan, çöpten yemek artığı toplayan yoksul milyonların değil de 'eğer bir gün duyarsanız Recep Tayyip Erdoğan zengin olmuş, bilin ki haram yemiştir' diyen zenginler zengini Erdoğan'ın bütçesini konuşuyoruz.

2025 bütçesiyle Saray'ın bir günlük harcaması 3 bin 700 emekli maaşını geçecek. Saray'da günlük 46 milyon lira harcanacak. Saatte 112 asgari ücret harcayacak. Bu devasa paralar nereye harcanacak; yine Saray'ın şatafatına. Bugünlerde yandaş televizyonlarınız Esad'ın sarayının lüks görüntülerini servis edip onun propagandasını yapıyor. Biz diyoruz ki dilerseniz bir de sizin sarayınızın şatafatının haberini yaptırın da görelim. Halkımız kıyaslasın bakalım Esad'ın şatafatı mı daha büyük yoksa sizin sarayınızın şatafatı mı daha büyük?

"Bu bütçe lüks yatların, pırıltılı hayatların bütçesi"

Ağzınızı açtığınız an 'biz milletimizi enflasyona ezdirmeyiz' diyorsunuz ama ezmek ne ki? Sizin bu halka yaptıklarınız yanında ezmek kavramı bile masum kalıyor. Siz bu halkı lime lime ettiniz. Ödediğiniz bedeller yetmez diyorsunuz, biz size daha büyük bir cehennemi vaat ediyoruz diyorsunuz. Bu bütçe milyonları bir kuru ekmeğe bir kuru soğana muhtaç eden Saray'ın bütçesidir. Bu bütçe kuru soğana muhtaç ettiklerinizin değil ıstakozcularınızın bütçesi. Bu bütçe halkın gözüne soka soka Meclis'te mangal partisi yapan iktidar vekillerinizin bütçesi. Bu bütçe lüks yatların, pırıltılı hayatların, ihaleleri kapıp şatafat içerisinde yaşayanların, banka hesaplarında kaç lirası olduğunu bilmeyenlerin bütçesi. Memleket ise yangın yeri."

Kaynak: ANKA / Güncel
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