TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Polonya Büyükelçisini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'i kabul etti.

Kurtulmuş, kabulde, iki ülke ilişkilerinin uzun bir tarihi geçmişinin bulunduğunu, Türkiye ve Polonya'nın hem NATO'daki işbirliği hem de bölgesel konulara ortak bakış açılarına sahip olması dolayısıyla yakın iki müttefik olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında oynadığı rolün de tarihi bakımdan önemli olduğunu ve bunun olumlu sonuçlarının alındığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının önce bölgesel savaş, ardından da küresel bir çatışmaya doğru gidebilecek bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Kurtulmuş, Türkiye'nin, esir takası ve Tahıl Koridoru Anlaşması dışında, Rusya-Ukrayna arasında, her iki tarafın da kabul edebileceği adil bir barışın sağlanması konusunda bir perspektifi sürekli geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Dünyada yakın dönemde yaşananların, ortak bir noktada, bütün ülkelerin eşit egemenliği temelinde yeni bir dünya sisteminin kurulmasının zorunlu olduğunu gösterdiğini bildiren Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşının bu noktaya gelmesinin uluslararası sistemin işlemediğini gösterdiğini vurguladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında, modern dönemde dünyanın görmediği kadar büyük bir katliamın yaşanmaya devam ettiğini, geçmişte Ruanda ve Bosna Hersek'te soykırımların gerçekleştiğini, bunlar karşısında uluslararası sistemin bir şey yapamadığını anımsatan Kurtulmuş, bu uluslararası sistemi; insaf, vicdan, akıl sahibi bütün ülkeler ve insanların değiştirip adil, hakkaniyetli bir sistem kuramazsa daha çok katliamlar, çatışmalar, savaşlar ve işgallerle karşı karşıya kalınacağının altını çizdi.

Parlamentolar arasında müşterek çalışmaların artırılmasının önemini dile getiren Kurtulmuş, iki ülke parlamentoları arasında karşılıklı ziyaretlerin daha sık yapılmasını da istedi.

Kurtulmuş, Büyükelçi Lang'e, Polonya Parlamento Başkanı'nı Türkiye'ye davet ettiğini de bildirdi.