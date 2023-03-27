Tayvan'ın eski lideri Ma, kritik dönemde Çin'i ziyaret ediyor

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın önceki lideri Ma Ying-jeou, halefi Tsai Ing-wen'in bu hafta ABD ve Orta Amerika ülkelerine yapacağı gezi öncesinde Çin'e ziyaret gerçekleştiriyor.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın önceki lideri Ma Ying-jeou, halefi Tsai Ing-wen'in bu hafta ABD ve Orta Amerika ülkelerine yapacağı gezi öncesinde Çin'e ziyaret gerçekleştiriyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ma, yanında üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinden oluşan 30 kişilik heyetle Çin'in Şanghay şehrinde ulaştı.

Ma ve beraberindekileri, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Şanghay Parti Komitesi yetkilileri karşıladı.

Ma'nın ziyareti, Tayvan'ı tanıyan az sayıdaki ülkeden biri olan Honduras'ın dün Taipei ile diplomatik ilişkilerini keserek Çin'i resmen tanıdığını açıklamasının ardından geldi.

Eski liderin vakfı tarafından organize edilen ziyaret, resmi nitelik taşımasa da Tsai'nin, Çin ile gerilimlerin arttığı bir dönemde Ada'ya uluslararası ve diplomatik desteği güçlendirmeyi amaçlayan yurt dışı gezisiyle aynı günlere denk gelmesi dolayısıyla siyasi açıdan önem taşıyor.

Pekin yönetimi, eski liderin ziyaretini olumlu karşılarken, Tsai'nin ABD'deki temaslarına karşı birlik mesajı verme fırsatı olarak görüyor.

Gezisinin siyasi amaçlı olmadığını vurguladı

Ma, 7 Nisan'a kadar sürecek ziyaretinde, Ciangsu eyaletinin merkezi Nancing, Hubey eyaletinin merkezi Vuhan, Hunan eyaletinin merkezi Cangşa ile Çongçing ve Şanghay şehirlerinde temaslarda bulunacak.

Çin'de "Mezar Süpürme Günü" olarak bilinen Çingming Bayramı'nda Hunan eyaletindeki atalarının mezarlarını ziyaret edecek Ma, Tayvan'dan ayrılırken yaptığı açıklamada, ziyaretinin Çin ile Tayvan arasında insani etkileşimi artırmayı amaçladığı mesajını verdi.

Gezisinin siyasi amaçlı olmadığını vurgulayan Ma, başkent Pekin'i ziyaret etmeyecek. Ancak Ma'nın ziyaretinin sonunda Çin'in en üst düzey istişare organı olan Halk Siyasi Danışma Konferansının Başkanı Vang Huning ile Şanghay'da bir görüşme yapacağı iddia ediliyor.

2008-2016 döneminde Tayvan'ın lideri olan Ma'nın iktidarı, Çin-Tayvan ilişkilerinde yumuşama ve yakınlaşmanın hakim olduğu bir dönem olmuşu.

Ma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 2015'te Singapur'da görüşerek, iç savaşın ardından Pekin ve Taipei arasında lider düzeyindeki ilk buluşmayı gerçekleştirmişti.

Milliyetçi Partinin (Koumintag) eski lideri Ma, 2016 seçimlerinin ardından iktidarı Demokratik İlerici Partinin (DPP) lideri Tsai Ing-wen'e devretmişti.

Tsai, Orta Amerika ve ABD'yi ziyaret edecek

Tayvan'ın görevdeki lideri Tsai de Ma'nın ziyareti ile aynı tarihlerde Orta ve Güney Amerika ile ABD'yi ziyaret edecek.

Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan Guatemala ve Belize'ye resmi ziyarette bulunacak olan Tsai, ziyaretlerin öncesinde ve sonrasında ABD'ye uğrayarak temaslarda bulunacak.

New York'ta Hudson Enstitüsü ve Los Angeles'ta Ronald Reagan Kütüphanesinin düzenlediği toplantılara katılacak Tsai'nin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi bekleniyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.