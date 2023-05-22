Tayland'da Yağmur Mevsiminin Habercisi Roket Festivali Kutlandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeydoğusunda bulunan Yasothon kasabasında halk, hafta sonu Roket Festivali'ni kutlamalarına katıldı.

Havai Fişek Festivali olarak da bilinen Roket Festivali, Tayland'daki önemli bir etkinlik olmasının yanı sıra Güneydoğu Asya'nın karakteristik bir festivali niteliğini de taşıyor.

Festival, çiftçilerin pirinç ekmeye hazırlandığı yağmur mevsiminin başında düzenleniyor.

Festivalde halk, bambu roketleri havaya salarak ve şamandıra gösterileri yaparak yağmur mevsiminde hava koşullarının iyi olması için dua ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tayland'ın Yasothon kentinden bildiriyor.

(XHTV)