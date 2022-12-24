Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tayland'da "Su Altında Noel Baba" Gösterisi Düzenlendi

Güncel Haberler

Tayland'da 'Su Altında Noel Baba' Gösterisi Düzenlendi

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022.

Tayland'da Su Altında Noel Baba Gösterisi DüzenlendiTayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

BANGKOK, 24 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Perşembe günü yaklaşan Noel'i karşılamak üzere "Noel Baba" sualtı gösterisi düzenlendi.

Tayland'da Su Altında Noel Baba Gösterisi DüzenlendiTayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'da Su Altında Noel Baba Gösterisi Düzenlendi

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'da Su Altında Noel Baba Gösterisi Düzenlendi

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'da Su Altında Noel Baba Gösterisi Düzenlendi

Tayland'da Su Altında Noel Baba Gösterisi Düzenlendi

Kaynak: Xinhua / Güncel

noel baba Bangkok Tayland Noel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title