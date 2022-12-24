Tayland'da "Su Altında Noel Baba" Gösterisi Düzenlendi Güncel Haberler Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) BANGKOK, 24 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Perşembe günü yaklaşan Noel'i karşılamak üzere "Noel Baba" sualtı gösterisi düzenlendi. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş bir dalgıç performans sergiliyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel noel baba Bangkok Tayland Noel Güncel Haberler

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