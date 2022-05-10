Tayland'da destekçilerinden dışkısını yemesini isteyen kült lider yakalandı

Tayland'da destekçilerinden dışkısını yemesini isteyen kült lider gözaltına alındı.

Bangkok Post'un haberine göre, "Thawee" diye seslenilen 74 yaşındaki kült lider, Chaiyaphum'a bağlı Tambon Dong Klang köyünde bir ormanlık alanda kendisine inananlarla birlikte kurduğu yaşam alanında yakalandı.

Thawee'nin ve destekçilerinin kaldığı kulübelerde 11 kişinin cesedi bulundu.

Polis baskını sırasında olay yerinde olan destekçileri, tahtadan yapılmış ve çatısı ağaç yaprakları ile kapatılmış kulübelerdeki cesetleri, Thawee tarafından daha sonra "cennete" gönderilmek üzere kamp alanında tuttuklarını söyledi.

Thawee'nin "şifa arayışı içinde olan destekçilerinden dışkısını ve sümüğünü yemelerini istediği" iddia ediliyor.

Tayland polisi, annesinin Thawee destekçileri arasına katıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyleyen bir kızın ihbarı üzerine harekete geçmişti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı, 11 ceset otopsi için alıkonuldu.